I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brindisi hanno tratto in arresto Antimo Libardo, un 41enne, del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, e denunciato C.C., 52enne del luogo (per favoreggiamento personale e ricettazione, in concorso) ed R.A., 34enne di Mesagne (per favoreggiamento personale).

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, in contrada Uggio. Libardo e R.A. sono stati sorpresi dai Carabinieri all’interno di una masseria e si sono dati alla fuga con una Fiat Punto, risultata poi intestata alla moglie di C.C.. Al termine di un inseguimento, i due sono stati bloccati e i militari hanno appurato che nei locali della masseria da cui i predetti si sono dati alla fuga, vi era un’Alfa Romeo Giulietta, risultata rubata a Lecce il 14 gennaio scorso.

All’interno dell’autovettura adoperata per la fuga sono stati rinvenuti dispositivi elettronici per l’avviamento di veicoli e di grimaldelli, tutti di proprietà di R.A., adoperati dallo stesso per movimentare il veicolo rubato. Anche C.C. avendo fornito supporto a Libardo, concedendogli l’uso dell’autovettura per la fuga, nonché i locali della masseria presso cui lo stesso è impiegato quale operaio è stato denunciato per favoreggiamento. Entrambi i veicoli e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.