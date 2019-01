La Befana si sa vien di notte, ma mai si era vista a San Vito all’ex-Fadda a distribuire calze ai più piccoli della Scuola Calcio Us San Vito. Grande è stato lo stupore quando l’anziana signora si è presentata d’improvviso nella Sala grande con un sacco pieno di calze contenenti caramelle e cioccolatini. È stato un momento davvero unico vederla palleggiare con un pallone facendo sorridere tutti presenti. Così come è venuta con la sua vecchia scopa allo stesso modo se n’è andata lasciando dietro di sé un misto tra felicità e tristezza per le feste ora davvero finite!! Bella iniziativa quella della Scuola Calcio Us San Vito che ancora una volta dedica ai più piccoli tanta attenzione e regala momenti che rimarranno impressi nella loro mente.