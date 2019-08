Il Carovigno Basket, targato Brio Service, è lieto di comunicare il rinnovo della partnership con l’importante azienda salentina Valves, già presente tra i top sponsor della passata stagione.

Contentissimo il patron Giuseppe Greco che ha lavorato in prima persona per poter rinnovare e fortificare questa importante collaborazione, riportiamo le sue parole:

“Stiamo lavorando al meglio per poter avvicinare aziende importanti a credere nel nostro entusiasmante progetto, ringrazio l’amico Livio Vetere (Amministratore di Valves) che ha subito sposato le nostre idee rinnovando la collaborazione con il Carovigno Basket. Per far diventare una società grande, così come vogliamo far diventare il Carovigno Basket, abbiamo bisogno di allargare il nostro raggio d’azione e fortunatamente stiamo ottenendo brillanti risultati.”

Questo il commento di Livio Vetere – amministratore di Valves Srl :

“La Brio Service Carovigno sta maturando la consapevolezza di voler diventare una grande realtà brindisina e questa crescita si sposa perfettamente con la nostra voglia di migliorarci ogni giorno.

Valves Srl è un’azienda nata in Puglia, a Lecce, e opera nel settore dello sviluppo software da 25 anni. La nostra mission si realizza nella continua ricerca di soluzioni gestionali che coprono tutte le esigenze, dall’area contabile alla gestione dei processi aziendali, dal magazzino alla logistica, dai punti vendita alla ristorazione. Sviluppiamo ogni giorno nuove tecnologie con l’obiettivo di poter offrire ai nostri clienti prodotti più efficaci ed efficienti.

E’ proprio la nostra voglia di crescere che ci ha spinto ad accettare per il secondo anno consecutivo il progetto del patron Giuseppe Greco, perchè loro proprio come noi possano diventare un’eccellenza del territorio”.

Uff. Stampa ASD Carovigno Basket