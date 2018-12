Per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C silver di basket la Limongelli Dinamo Basket Brindisi ospita il Cus Bari che nel precedente turno ha ceduto il passo tra le mura amiche contro la Virtus Molfetta.

La compagine barese di coach Miriello è molto giovane e ha, nel suo roster, giocatori futuribili davvero interessanti. Tra tutti Petronella che bene sta facendo in questo campionato senior.

Il Cus Bari è la terzultima forza del torneo con solo quattro punti in classifica ma il match di sabato va giocato con la massima attenzione e con il giusto approccio.

La Dinamo Brindisi ha preparato con grande cura questo ultimo impegno del 2018 per riprendere il giusto cammino interrotto sabato scorso contro l’Adria Bari e rimanere così ancorata al gruppo delle pretendenti per un posto al sole nella griglia playoff. Infine, e non per ultimo, una eventuale vittoria sarebbe il miglior augurio per salutare i tantissimi tifosi che in ogni partita interna sostengono la nostra squadra.

Inizio della partita sempre alle ore 18 presso il Palazumbo di via dei mille sabato 15 dicembre per sostenere e incoraggiare tutti insieme i nostri ragazzi.

Ufficio Stampa e Comunicazione Dinamo Basket Brindisi