La Fenailp, partner Sindacale di riferimento del mondo dell’Impresa e del Lavoro, estende la sua presenza in provincia di Brindisi, una garanzia in più per le associazioni di datori di lavoro (territoriali e di settore), imprenditori, studi professionali e lavoratori autonomi, ha stipulato accordi con diverse Società e Organizzazioni operanti su tutto il territorio nazionale, al fine di strutturare un’ampia offerta di servizi e opportunità per gli associati e per gli operatori che lavorano a livello territoriale: Enti di Patronato e Caf, Sindacati dei Lavoratori, Enti Bilaterali, Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa, Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, Istituti finanziari, Broker assicurativi e Società di consulenza aziendale. Il Network propone un’offerta completa di servizi per ogni categoria di associato.

Forte della sua operatività, la Fenailp apre anche a Brindisi Città dove farà sentire più forte la sua presenza a garanzia di tutti gli operatori di settore.

La Fenailp apre a Brindisi con un gruppo di imprenditori e professionisti che vengono rappresentati dal sig. Massimo Conserva, il quale si occupa da diversi anni di servizi assicurativi, avvalendosi nella propria attività, di importanti compagnie e broker. L’esperienza maturata nel settore ne fa un qualificato professionista, in grado di reperire sul mercato le soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze di tutti coloro che si affidano al suo servizio, dal singolo artigiano a strutture aziendali più complesse. Sempre in linea con le dinamiche evolutive dell’attuale scenario del mercato assicurativo, la Fenailp, guidata dal Sig. Massimo Conserva, si propone di dare un valido aiuto alle aziende ed ai loro dipendenti svolgendo tutti i servizi di contatto con la Pubblica Amministrazione.

L’apertura di Brindisi, e tra breve anche quella di altre sedi in vari altri comuni della Provincia, vede premiato il costante impegno del delegato Nazionale della Fenailp il Sig. Cosimo Lubes che si sta prodigando per mettere in essere tutta la sua lunga esperienza nel settore mettendo a frutto delle straordinarie competenze e dei buoni rapporti personali con tante figure professionali e imprenditoriali presenti sui vari territori che negli anni ha sempre costruito con cordialità, fiducia e leale collaborazione, specialmente in questo contesto storico particolare dove non è facile coinvolgere tantissime persone.

Tutti i nuovi delegati avranno l’occasione per essere presenti al congresso nazionale del 18-19-20 di ottobre p.v. dove saranno anche ospiti il neodelegato della prossima sede di Taranto Sig. Vito Anaclerio e altri delegati dei comuni della provincia Tarantina che si occupa di Caf e Patronato.

A fronte di questo impegno, è importante segnalare che non sono tanto le sigle che raggruppano persone per idee progetti o a risolvere problematiche, ma lo fanno le persone sui loro territori con quell’impegno e serietà che deve contraddistinguere un delegato associativo sindacale.

UFFICIO STAMPA FENAILP BRINDISI