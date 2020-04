Con delibera di giunta firmata nella giornata del 24 aprile, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare le concessioni agli stabilimenti balneari fino al 2033. Un provvedimento che si è reso necessario per dare un segnale forte agli imprenditori del settore.

“Continuiamo a credere che il turismo possa essere una delle attività su cui Brindisi dovrà puntare per il proprio futuro – spiega il sindaco Riccardo Rossi -. Per questo abbiamo deciso di prorogare le concessioni fino al 2033 per dare continuità all’attività degli stabilimenti balneari che vivono una fase estremamente difficile ed imprevedibile. È un modo per dare anche impulso a possibili investimenti nel campo dell’ecosostenibilità”.