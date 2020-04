… la giornata è trascorsa come tutte le ultime da circa un mese a questa parte …

anche l’emergenza finisce per creare una sorta di monotonia … poche, pochissime variabili …

oggi è stato il giorno della fila alle poste di piazza vittoria …

c’era un bel sole …

il pomeriggio fra libri, pc e televisione …

momenti di condivisione per la spremuta d’arance …

il te verso le cinque e mezzo …

Fuffy …

poi la cena tutti assieme …

e ancora la tv …

è da poco iniziato Porta a porta e non ho molta voglia di sentire ancora notizie allarmanti …

la narrazione dell’approssimarsi della futura tragedia economica ha già preso il posto della presente tragedia di morti e ricoverati per il covid-19 …

siamo io e S. sul divano del mio studio …

aspettiamo soltanto di avere un po’ più di sonno …

sta diventando un problema anche questo …

Vespa è in collegamento con Di Maio …

il ragazzino è assolutamente inadeguato …

ci penso senza astio e senza acrimonia …

mi sembra un dato di fatto …

la politica mi interessa sempre meno però …

entra L. nella stanza …

sorride …

era a letto e non capisco cosa l’abbia portata qui …

è scalza con addosso un lungo maglione che funziona da minigonna …

sorride e guarda il telefonino che ha in mano …

vorrà farci vedere il solito video spiritoso ? …

ha ricevuto qualche telefonata della quale vuole parlarci ? … continua a guardare il telefonino e a sorridere fra se …

non mi risponde …

è ferma sulla porta …

guardo S. ma anche lei sembra non capire …

passano così ancora pochi secondi …

poi all’improvviso …

auguri papà …

ricevo il bacio più tenero mai avuto …

mi abbraccia stretto …

è mezzanotte …

è iniziato il giorno 8 di aprile …

è il mio compleanno …

mi bacia anche S. …

e anche M. che arriva dalla sua stanza …

me ne ero dimenticato …

sono felicissimo …

mi abbracciano e mi baciano …

pa’, il regalo lo vuoi ora o domani mattina? …

ora, ora …

non vedo che tipo di regalo potrà farmi …

non è mai uscita e non sono arrivati pacchi in casa …

L. va a prenderlo nella sua stanza e ritorna trionfante e soddisfatta …

è una grande custodia blu …

la apro …

su una copertina color cuoio c’è scritto “ Per papà” e più sotto “Ricordi di un anno” …

i vecchi piangono sempre …

è un cliché …

fanculo ai cliché , non devo piangere ma so che è difficile …

mi faccio forza …

lo apro …

è un grande book fotografico …

le foto stampate a tutta pagina hanno delle didascalie … …

Le risate insieme …

I film a cinema …

Le cene insieme …

gli aperitivi illegali la domenica mattina …

i miei 19 …

le partenze …

momenti negativi …

le scelte impulsive …

le mattinate a mare invece che studiare per gli esami …

la mia nuova vita a Torino …

gli outfit stilosi …

in ogni foto siamo assieme io ed L. e in altre ci sono anche S. e M. … ripercorro in un minuto un anno …

non reggo …

le lacrime escono per fatti loro …

abbraccio L., abbraccio tutti …

mi sfottono … anche i papà piangono … si …

guardo e riguardo le foto anche ora che sono andati tutti a letto …

bellissime …

passa mezz’ora e su rai tre la Botteri fa vedere Wuhan in festa e dice che questo otto aprile per loro sarà indimenticabile … ricominciano a vivere …

zero morti e zero contagi …

io, con il mio book in mano continuo a fare la cosa che riesce meglio ai vecchi …non ci credevo ma è proprio così …

mi ritornano in mente gli occhi lucidi dei miei …

adesso tocca a me …

i vecchi piangono …

(questo pezzo è stato scritto alle ore 1, 45 circa dell’8 aprile 2020, terzo mese di pandemia, senza alcun sottofondo musicale perchè stanno dormendo )

Gegè Miracolo