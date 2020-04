… non sono uno snob e non giudico …

se al pomeriggio vuoi vedere in tv “Uomini e donne” e appassionarti a Tina o a Gemma va bene …

io preferisco rileggere “Pastorale Americana” di Roth …

e forse me la tiro pure …

se aspetti con ansia che a una certa ora Barbara D’Urso ti sveli perché Nina Moric ha lasciato Instagram, quali siano i veri retroscena e cosa ci sia dietro alla scomparsa del suo ultimo compagno, per carità, fai pure …

io me ne vado su Rai Storia o su Rai 5 …

magari non servirà sapere qualcosa in più sul pontificato di Giovanni Ventitreesimo o sugli ultimi hotspot ambientali, ma tutti i gusti sono gusti …

se a te piace sentire come si azzuffa la gente e a me ascoltare la lezione di un esperto che c’è di male? …

il mondo è bello perché è vario …

tu ti appassioni alla casa del grande fratello vip e io metto a posto gli articoli di giornale che ho in libreria …

tu non sei più frivolo di me e io non sono più impegnato di te …

il tempo libero è, appunto, libero e nessuno può dirci come impiegarlo …

ognuno ha le sue passioni, le sue abitudini, i suoi hobbies …

tantopiù in periodo di lockdown …

sono due modi diversi di affrontare questa prova inedita …

io potrei dire che sei frivolo, disimpegnato, vuoto, fatuo, salottiero

tu potresti dire che sono barboso, triste, grave, pesante …

inutile litigare …

anche perché, tutto sommato, hai vinto tu …

hai vinto tu …

non hai solo vinto… hai stravinto …

sono io che devo adattarmi ….sono io che non avevo capito una minkia …

hai vinto perché la sera, volente o nolente, anch’io mi ritrovo a intontirmi …

con “Uomini e donne” fra virologi di fama mondiale che si smentiscono a vicenda anche se con garbo …

con approfondimenti alla D’Urso sulla manipolazione-si-manipolazione-no del virus …

e, per finire, con la pietosa diatriba fra Conte e Fontana degna davvero di competere con la migliore gara nell’ultima puntata di “Amici di Maria” …

… e io che ho speso duecento euro in libreria …che coglione …

… e visto che oggi è il 25 aprile ricordiamoci che a noi ci hanno liberato gli americani

… così, giusto per aggiungere un po’ di pepe …

Gegè Miracolo