MAGIA!!!!!

… sarei potuto andare in pizzeria …

e perchè no? …

è sabato …

verso le sette, sette e mezzo avrei cominciato a cambiarmi … come sto così? … hmmm … che ti metti? … che ora è ? … ma dobbiamo proprio andarci? …

mi raccomando Apunto non facciamo tardi …

avrei indossato in silenzio qualcosa di nuovo per il solo piacere di provare qualcosa di nuovo …

in silenzio ci saremmo “ccunzati” …

e con un vago senso di noia ci saremmo avviati verso una pizza di scarsa qualità e di lunga attesa …

due ore, forse tre e poi finalmente un saluto agli amici …

ciao, ciao, a risentirci …

e poi a casa …

sabato prossimo dì che non ci siamo … vabè …

ho mangiato da schifo … la pizza non la sopporto più …

ma dai, è per fare qualcosa …

ma è meglio niente …

sembra un’ossessione …

si, hai ragione, è meglio niente …

si, ho ragione …

sarei potuto andare in pizzeria ma non ci sono andato …

gli amici, i più cari, li ho incontrati allo 0831, a teatro …

li ho quasi trascinati a forza di inviti …

per un altro sabato sera preferisco il teatro …

la prima volta mi è piaciuto molto …

era la storia di Icaro dopo la sua caduta …

un testo intelligente, moderno, passionale, impegnato, ironico … questa volta sono prevenuto …

Gramsci Antonio, detto Nino …

ci porto i miei figli sperando che la performance non sia esageratamente seria…

Gramsci lo hanno studiato da poco …

a me non ha mai ispirato grande simpatia …

è pesante …

forse ho sbagliato … anche se il format adottato da A.R. il direttore artistico, è particolare e accattivante …

arriviamo verso le venti …

c’è il tempo per un buon vino e per qualche tarallino …

un po’ di focaccia …

il clima non è propriamente da foyer …

saluto amici e amiche …

ciao come stai …

scherziamo e ridiamo aspettando la performance …

io passo tutto il tempo a pregare che non sia troppo pesante … che la storia di Gramsci non ci annoi a morte …

che almeno ci risparmino le riflessioni sul primato degli intellettuali … sulla lotta di classe … sul rapporto con l’Unione sovietica …

insomma che Gramsci non rovini irrimediabilmente i miei rapporti con i miei figli che ho trascinato qui e adesso me ne pento amaramente …

le luci si spengono …

un ultima preghiera: che almeno duri poco …

e poi …

magia!!! …

ascolto e vengo rapito dalla storia di un bambino malaticcio e povero ma forte e intelligente …

la sua vita e i suoi dolori passano dentro come spade …

gli stenti, la forza d’animo, l’impegno politico, le passioni, i successi, l’antifascismo, la guerra, ancora le sue malattie e poi il carcere e il confino …

e dal carcere le lettere dolci e appassionate e dignitose per continuare a vivere nonostante gli stenti, i dolori, le deformazioni del corpo …

ogni tanto guardo i miei figli …

sono rapiti …

e poi ancora l’attore, Saccomanno, che lo dice e lo grida …

Nino sei pesante …

la tua vita e i tuoi pensieri non interessano più a nessuno …

noi abbiamo fretta e abbiamo l’ossessione di dimenticare, di non pensare di non capire …

noi la sera del sabato vogliamo andare a farci una pizza, parlare in chat e sparare cazzate …

Nino lasciaci fottere …

Saccomanno grida tutto ciò che abbiamo pensato prima di venire e che ora ci vergogniamo di aver pensato …

riguardo i miei figli e gli amici che riesco a intravedere …

siamo tutti tesi e coinvolti …

quando tutto finisce è quasi un ovazione …

mio figlio è in piedi ad acclamare e l’amica di mia figlia mi confessa di aver pianto …

una magia …

i miei amici mi ringraziano di averli invitati …

questo sabato sera è una magia …

e una scommessa …

vuoi vedere che i sabato sera si possono trascorrere anche senza andare in pizzeria o a cinema ? …

e vuoi vedere che forse è possibile che genitori e ragazzi passino la serata assieme ? …

la scommessa è ambiziosa …

ci vuole pazienza e determinazione, intelligenza e capacità tecniche …

ma si può vincere …

in sala c’erano alcuni prof, il sindaco e due assessori …

la loro presenza dà forza alla scommessa …

la tenera storia di Gramsci ha aiutato …

l’impareggiabile Saccomanno ha fatto il resto …

appuntamento a sabato 19 gennaio …

sabato sera alle ore 22 circa allo 0831 …

Apunto Serni