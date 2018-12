Tutto pronto per l’edizione invernale del Medieval Fest. Sabato 15 dicembre nella History Digital Library (Casa del Turista), sul lungomare di Brindisi, entra in funzione una macchina del tempo per vivere la storia tra gioco, fiaba e mistero.

Sabato 15 e 22 dicembre, dalle ore 17 alle 18, ci sarà il percorso guidato nel centro storico “Sui passi di Federico II” con partenza dalla Casa del Turista (Lungomare Regina Margherita 44). Sempre sabato, nella Casa del Turista, dalle ore 18 alle 21, sarà aperto al pubblico l’ANTICO BORGO DEI SAPERI E DEI SAPORI. All’interno si vivrà una fiera d’altri tempi con percorsi esperienziali, scenografie multimediali, degustazioni a tema con allestimenti da fiaba e personaggi coinvolgenti.

Le domeniche del 16 e 23 dicembre, oltre al tour medievale nel centro storico e nella Casa del Turista, dalle ore 19 alle 21, si metterà in scena il primo format didattico/interattivo a cura della HISTORY DIGITAL LIBRARY.

Da un gigantesco libro spunterà un giullare che trasporterà nel passato grandi e piccini. Le famiglie potranno così partecipare ad una esperienza innovativa: all’interno di un antico borgo medievale, allestito con botteghe e osteria, dove si terrà una degustazione/descrizione di piatti medievali studiati per l’occasione con la collaborazione di AssoRistorAzione Brindisi. Tra giochi, spettacoli e cultura, tutti saranno coinvolti in una entusiasmante caccia al tesoro.

Il pubblico vestirà i panni dell’epoca per fare un viaggio nel tempo alla ricerca del prezioso testamento dell’imperatore Federico II.

Le attività sono gratuite, con gruppi da venti persone. Per sapere come partecipare alle visite guidate e ai turni di caccia al tesoro con degustazione basterà recarsi presso l’infopoint di via Duomo (Palazzo Granafei-Nervegna infotel 0831229784).