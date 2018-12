RE ANELLI MAGLIE – MENS SANA CIAURRI MESAGNE = 78 – 79 t.s.

TRE ANELLI MAGLIE: Caggiula 20, Vaglio, Trullo 16, Licchetta 14, Visaggi, Mininanni 11, Luperto 6, Prete, Palma 11, Esposito. Allenatore: F. Quarta.

MENS SANA CIAURRI MESAGNE: Gualano 21, Ciccarese 7, Passante 5, Scalera 8, Risolo A. 7., Risolo P, 15, Giorgio, Crovace 14, Pironaci 2, Malvindi. Allenatore: L. Santini.

Parziali: 11-20 16-18 21-7 18-21 12-13

Arbitri: Farina Valori e Carella.

Colpo grosso della Mens Sana Mesagne che espugna il campo di Maglie e raggiunge, anche se momentaneamente, la testa della classifica. Partita ad altissimo livello agonistico quella che si è disputata nel piccolo palazzetto di Maglie. Coach Quarta schiera Caggiula, Trullo, Mininanni, Luperto e Palma, mentre coach Santini si affida a Crovace, Ciccarese, Gualano e i fratelli Risolo. Parte subito forte la Mens Sana Mesagne e dopo due minuti è subito 0-7 con la tripla di Crovace e le realizzazioni dei Risolo. I padroni di casa devono attendere quattro minuti prima di aprire le danze con la tripla di Trullo. Continuano a condurre gli ospiti, mentre iniziano le sostituzioni per entrambe le squadre. Pironaci e Scalera si fanno trovare pronti sul 9-20, ma due tiri liberi di Caggiula chiudono il primo quarto sul 11-20. Nel secondo periodo il Maglie migliora le soluzioni in attacco con Licchetta e Mininanni, ma sono sempre gli ospiti a condurre l’incontro incrementando il vantaggio. Un Gualano in sordina nella prima frazione, inizia la sua esibizione dalla linea dei tre punti, lo segue subito Passante e poi ancora due triple di Gualano affondano la zona salentina e portano la Ciaurri Mesagne al massimo vantaggio (21-38). Ancora Caggiula e Mininanni limitano lo svantaggio e il secondo tempo si chiude sul 27-38. Il terzo periodo vede subito i padroni di casa in fase di recupero, il trio Trullo, Mininanni e Caggiula colpiscono facilmente la difesa mensanina. Gli ospiti si bloccano in attacco, due canestri di Gigi Risolo e una tripla di Gualano sono il magro bottino dei dieci minuti. A metà periodo la rincorsa del Maglie è quasi terminata (38-40) e con un parziale di 11-2 la partita è riaperta. Mininanni, in seguito a fallo tecnico e fallo antisportivo, deve abbandonare il campo. La tripla di Trullo porta per la prima vola il Maglie in vantaggio (46-45), poi ancora Licchetta a canestro e il terzo periodo termina con la Tre Anelli Maglie in vantaggio 48-45. L’ultimo periodo ormai viaggia in equilibrio, le due formazioni si alternano in piccoli vantaggi Gigi Risolo e Crovace trascinano i compagni, Trullo con le sue triple ribatte colpo su colpo, ma viene allontanato dal campo per somma di falli tecnici e raggiunto limite. la tripla di Passante riporta in vantaggio gli ospiti, ma il solito Caggiula prima realizza su azione, poi dopo i due liberi di Crovace che riporta gli ospiti in vantaggio di una lunghezza, sbaglia quello della vittoria e porta le due squadre al supplementare. Saltano tutte le consegne, ogni azione può diventare quella decisiva, Caggiula apre il supplementare con una tripla, ma subito risponde Ciccarese. La zona del Maglie vacilla, prima Gulano (7/14 da tre) e poi ancora Crovace colpiscono dalla lunga distanza, ma la gara si decide dalla lunetta. Licchetta non sbaglia, Crovace ne realizza uno solo, ma è quello della vittoria. Successo meritato per i ragazzi di coach Santini soprattutto per quello che hanno dimostrato nei primi due quarti di gioco. Onore e merito al Maglie che non ha mai mollato, neanche quando la gara sembrava già destinata dopo i primi due quarti di gioco. L’ottimo Caggiula e i due sempreverdi Trullo e Mininanni, hanno trascinato letteralmente i padroni di casa. La Mens Sana Ciaurri Mesagne chiude in bellezza il 2018 assaporando la testa della classifica in attesa degli altri risultati. Dopo le vacanze natalizie i mensanini ritroveranno la New Basket Lecce, Mesagne 6 gennaio 2018 ore 18:30, per lo scontro al vertice della classifica.

A.S.D. MENS SANA MESAGNE