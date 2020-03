Giovedì 19 marzo su Idea Radio nel corso della trasmissione “LIVE!” condotta da Betty Schiavone e Jossie Donatiello dalle 15:00 alle 19:00, sarà ospite l’artista brindisino Dario Spagnolo per presentare il suo nuovo progetto musicale e per raccontare come è nato il brano “ANDRA’ TUTTO BENE”. Un augurio, un incoraggiamento, tre parole che sentiamo e ci ripetiamo spesso in questo momento di emergenza sanitaria, che hanno pulsato nella vena artistica di Dario e sono diventate una bellissima canzone.

Dario spagnolo nasce a Brindisi, la musica ha sempre accompagnato la sua vita.

All’età di 15 anni si manifesta la sua attitudine per la scrittura affiancando ad essa lo studio della chitarra e del pianoforte. Partecipa a diversi concorsi canori regionali e nazionali. Nel tempo, oltre alla scrittura, si dedica all’arrangiamento delle sue canzoni.

Ha all’attivo decine di brani che, un po’ per tempo un po’ per scelta, decide di tenere in un cassetto. Parallelamente alle attività di musicista e cantautore, intraprende la carriera di Dj e Speaker.

E’ in corso un nuovo progetto musicale che è stato anticipato proprio dal singolo “Andrà tutto bene” e che lo vedrà presente su diverse piattaforme digitali e radio.

Il 20 marzo esce il suo nuovo singolo “Vertigini bellissime”

Sarà possibile seguire l’intervista su Idea Radio, in streaming sul sito idearadionelmondo.it e tramite smartphone e tablet scaricando la app Idea Radio nel Mondo sugli store Android, Ios o Windows Mobile.