Una vittoria meritatissima, “ sempre sul pezzo”, conquistata con grande umiltà e professionalità, in un campionato per niente facile. Caratteristiche che hanno contraddistinto le ragazze Under 14 della Polisportiva Bozzano Basket che mercoledì pomeriggio, in un Palamelfi nuovamente gremito, ha battuto per 75 a 58 l’ Ad Majora Taranto nella fase ad orologio.

Ancora un volta, Vitali e compagne hanno messo in campo tutta la grinta e determinazione di fronte ad una compagine mai facile da affrontare. Quella grinta e determinazione unita all’ impegno quotidiano di tutto lo staff tecnico – dirigenziale( guidato dalla Presidentessa Cristina Carone), di cui, forse, non se ne parla mai abbastanza.

E cosa aggiungere poi, ulteriormente, sul puntuale entusiasmo e supporto procurato dalle famiglie, l’ elemento in più dentro e fuori il campo ?

I successi di una bella realtà sportiva sono raggiunti, “ incastrando” praticamente,come nel caso della nostra Polisportiva, tutte le componenti.

E ora, tutti con il pensiero già rivolto alla semifinale Under 14 che si disputerà lunedì prossimo a Bari. Un’ altra tappa importante nella bella stagione delle nostre “ Guerriere”.

POLISPORTIVA BOZZANO