Autore: Mario Gianfrate – Sara Cordella – Pierdomenico Corte-Ruggiero

Titolo: Palmina – Una storia sbagliata

Data di pubblicazione: 26 dicembre 2019

Pagine: 84

Prezzo: € 10,00

Link: https://www.lesflaneursedizioni.it/product/palmina/

Sinossi: 2 dicembre 1981. Dopo ventidue giorni di agonia, si spegne la vita di Palmina Martinelli, quattordicenne di Fasano. Prima di morire, la ragazza è riuscita a fare il nome dei suoi carnefici, che l’hanno cosparsa di alcool per poi darle fuoco. Ma la giustizia italiana deciderà di imprimerle il marchio infamante della bugiarda, scagionando i suoi presunti assassini e facendo di lei quasi l’imputata, piuttosto che la vittima.Gli autori ci guidano attraverso quei giorni terribili illustrando eventi, prove, fasi del processo e reazioni dell’opinione pubblica. A quasi quarant’anni dalla tragedia che ha spento per sempre il suo sorriso, c’è ancora chi lotta per ridare voce a Palmina, a Ninetta, e fare in modo che la giustizia faccia finalmente il suo corso.

Mario Gianfrate. Storico, scrittore, autore di testi teatrali, già collaboratore dell’«Avanti!» negli anni ’80, e con la pagina culturale del «Corriere del Giorno». È direttore del settimanale on-line «IlSudEst». Ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto Pugliese di Storia dell’Antifascismo e con la Fondazione “Giuseppe Di Vagno”.

Sara Cordella laureata in Lettere, grafologo forense senior certificato, perito e consulente del Tribunale di Venezia, specializzata in Grafologia criminologica e in Grafologia dell’età evolutiva. È presidente e direttore scientifico della Scuola Veneta di Grafologia. Ha pubblicato il libro Foto-grafie del 1978.

Pierdomenico Corte-Ruggiero. Fotoreporter dal 2007. Collabora come redattore con il settimanale online «IlSudEst». Segue e racconta i più importanti cold case italiani, come l’omicidio di Serena Mollicone, l’omicidio di Simonetta Cesaroni, il mostro di Firenze, il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro.