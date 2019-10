L’AEDE, Associazione Europea degli Insegnanti, mercoledi 16 ottobre alle ore 17.00, avviando le attività per il nuovo anno sociale presenta il libro del suo presidente europeo, prof. Silvano Marseglia, sui 60 anni di attività dell’Associazione.

L’incontro si terrà presso Palazzo Nervegna, in Brindisi. Il libro si presenta come un diario di bordo ed offre lo spunto per approfondimenti e chiarimenti su tematiche europee.

Dialogheranno con l’autore le proff.sse Raffaella Argentieri, Delia Cristofaro e Paola Francioso .

All’incontro, coordinato dal Dirigente Scolastico Prof. Luca Di Presa, parteciperanno il Sindaco di Brindisi e Presidente della Provincia, Ing. Riccardo Rossi e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi.

C.S. AEDE Brindisi