In occasione dell’anniversario della nascita di Lanza del Vasto, uno dei figli più illustri della città (ebbe i natali a San Vito dei Normanni il 29 settembre 1901 e morì in Spagna, a Murcia, il 5 gennaio 1981), presso la Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” è stata allestita una mostra che attraverso le foto e alcuni suoi scritti ripercorre le tappe fondamentali della sua intensa vita.

Scrittore, poeta, filosofo, pittore, discepolo di Gandhi e apostolo della non violenza, Lanza del Vasto è stato definito “pellegrino dell’essenziale, risvegliatore e combattente”.

La mostra, aperta ieri 25 settembre, potrà essere visitata fino al 2 ottobre nei consueti orari di apertura della Biblioteca. Ma nel giorno dell’anniversario, domenica 29 settembre, ci sarà una apertura straordinaria: al mattino dalle ore 9 alle ore 12, al pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 20.30.