E’ prevista nella giornata di domani, Lunedì 1 Luglio, a partire dalle ore 18, presso l’Auditorium del Comune di Mesagne(BR), la presentazione delle attività della neo costituita ASD GIGI ORLANDINI, la Scuola Calcio fondata nel territorio dallo storico campione Pierluigi “Gigi” Orlandini, in collaborazione con dirigenti, tecnici e rilevanti profili professionali sportivi.

Sarà lo stesso Orlandini, a sciogliere le riserve ed illustrare nel dettaglio l’offerta formativa di assoluto livello, rivolta agli aspiranti calciatori.

Possiamo dire che il “Gigi” Nazionale, non ha bisogno di presentazioni. Bergamasco, ma da anni residente in Puglia, centrocampista che ha militato in prestigiose squadre di club, fra le quali Atalanta, Inter, Milan e Parma, con chi ha trionfato in Coppa Italia e Coppa Uefa.

La rete più importante della sua carriera, passato alla storia come primo Golden Goal nella storia del Calcio, lo ha messo a segno il 20 Aprile 1994 a Montpellier, in Francia, con la casacca della Nazionale Italiana Under 21, cui ha consegnato, con quel meraviglioso gesto tecnico, il trofeo di Campioni Europei.

Da allenatore, si è distinto come guida tecnica della formazione Under 17 della Virtus Francavilla Calcio, e della prima formazione dell’Ars et Labor Grottaglie, cui ha consegnato la vittoria del Campionato. Inoltre, è stato istruttore ufficiale di Juventus Summer Camp e AC Milan Camp.

Nella gestione di ASD GIGI ORLANDINI, sarà affiancato dai preparatori atletici Giuseppe Zaccaria, Pierfrancesco Guadalupi e Alessandro Molfetta.

E’ da sottolineare anche l’importantissima partnership con l’Accademia Portieri di Mesagne, fortemente voluta e diretta da Allenatori di Portieri qualificati quali Walter Capodieci, Gabriele David Zullo e Cristiano Novembre, centro di formazione dedicato ai Portieri, che in un solo anno di attività vanta oltre dieci collaborazioni con le principali realtà sportive del territorio, fra cui Virtus Francavilla Calcio e Mesagne Calcio.

L’ingresso all’evento è libero, ma per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 320/3719663.