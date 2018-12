L’associazione Legalità et Sicurezza di Brindisi alla presenza dei genitori di Melissa Bassi consegneranno venerdì 21 dicembre ore 10:00 nel reparto di pediatria di Brindisi e alla Caritas i giocattoli acquistati Grazie al contributo della Polizia Penitenziaria Brindisi, Guardia di Finanza Brindisi, Brindisi Calcio e A.S.D. Vernole calcio 2017.

Siete tutti invitati per regalare un sorriso a dei bambini che in questo momento ne avranno bisogno nel ricordo di Melissa bassi.

P.s. Mi ricordo che l’associazione continuerà il suo scopo di solidarietà il 18 di gennaio dove verranno donate 7 lavagne interattive In alcune scuole del territorio di Brindisi e provincia.

La consegna sarà effettuata presso la scuola liceo Linguistico Ettore Palumbo di Brindisi Grazie al contributo e alla raccolta fondi del 6° Memorial Melissa Bassi.

a.s.c.d. “LEGALITA’ET SICUREZZA”