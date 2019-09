Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Giuseppe De Magistris, nella mattinata ha fatto visita alla Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di Brindisi, per i saluti di commiato in occasione del suo, ormai, imminente trasferimento ad altro prestigioso incarico. Lo stesso, accolto da una numerosa rappresentanza dell’Arma in congedo, ha voluto così esternare i propri ringraziamenti per la vicinanza e la fattiva collaborazione ricevuta dalla stessa Associazione durante tutto il suo mandato. Il Presidente della locale A.N.C., Maresciallo Piero Benegiamo, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, Soci, Benemerite e Volontari, ha pertanto ricambiato gli apprezzamenti ricevuti, compiacendosi con l’alto Ufficiale per lo splendido rapporto instauratosi sin dal suo arrivo in Brindisi e per aver sollecitato e permesso così ai militari, non più in servizio attivo, di affiancare e supportare l’Arma dei Carabinieri nelle innumerevoli attività, anche sociali, svolte a favore della popolazione di questo territorio. Nella circostanza gli è stato donato il suo ritratto su tela dipinto dal socio ed artista francavillese Giuseppe Melle.