Prenderà il via dal 23 al 29 Gennaio 2019, la Settimana Eucaristica, che quest’anno avrà come tema “Eucarestia, Fonte di Unità e Carità”. Questo particolare momento viene fatto nel mese di Gennaio per ricordare l’apertura della Cappellina Perpetua del SS: Sacramento presente a Latiano, dove in qualsiasi ora del giorno ci si puo’ accostare al Signore e pregare. < < La Settimana Eucaristica >> dice il Parroco Don Salvatore Rubino < < è un’opportunità che la Chiesa locale ci offre per approfondire il mistero del Cristo vivo, presente in mezzo a noi nel sacramento dell’Eucaristia. È un tempo in cui porremo forte l’accento sulla presenza di Cristo nella sua Chiesa, attraverso il mistero dell’eucaristia. Il pane è il Cristo vivo, risorto; è Gesù in persona presente in mezzo a noi che viviamo di Lui. Avremo così l’opportunità di prendere sempre più coscienza del mistero della presenza reale del Cristo vivente; rifletteremo sul significato della celebrazione eucaristica; approfondiremo il senso del nostro essere Chiesa - Corpo di Cristo; proveremo a vivere un’esperienza che ci riporterà nel cuore del mistero cristiano >>. Durante la Settimana ci saranno una lunga serie di iniziative, con momenti di preghiera, riflessioni, meditazioni e Adorazione Eucaristica. Si parte la mattina di Mercoledì 23 Gennaio alle ore 9,30 con l’incontro di preghiera con i volontari e gli amici della Caritas parrocchiale. Si pregherà secondo la tradizione cristiana ed islamica. Nel pomeriggio dopo la S. Messa, ci sarà l’esposizione del SS. Sacramento, adorazione e Benedizione eucaristica. Durante l’adorazione ogni gruppo, movimento e associazione presenterà il proprio carisma con una preghiera ed un segno. Giovedì 24 Gennaio la mattina dopo la Celebrazione delle lodi mattutine, ci sarà l’esposizione del SS. Sacramento e Adorazione. Segue l’Adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose, l’Ora media e Benedizione Eucaristica. Nel pomeriggio dopo la S. Messa, ci sarà l’esposizione del SS. Sacramento, adorazione e Benedizione eucaristica. La prima parte dell’Adorazione è animata dai giovani; a partire dalle 20,00 dalle coppie che si preparano al Matrimonio. Venerdì 25 Gennaio la mattina celebrazione delle lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione. Ore 9,00 – 12,00 Incontro “belli ma non bulli” con i ragazzi di quarta elementare nella sala parrocchiale. Ore 12,00 Adorazione con i bambini, i bambini islamici pregheranno nel salone con la loro guida. Nel pomeriggio Ore 18,00 S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, adorazione eucaristica animata dalla Comunità “Gesù ama”. Durante l’Adorazione ci sarà una breve catechesi sul significato dell’Adorazione e la testimonianza di una coppia di adoratori. Si invitano, in particolare, gli adoratori della Cappellina. Sabato 26 Gennaio la mattina Celebrazione delle lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione. Ore 10,00 Incontro – recital con gli ospiti delle varie Comunità presenti in Città. Nel pomeriggio Ore 18,00 S. Messa: sono invitate le autorità della Città e i rappresentanti delle associazioni culturali. Al termine della S. Messa il prof. Antonio Rizzo darà la sua testimonianza di fede come uomo di scienza. Domenica 27 Gennaio nel pomeriggio Esercizi Spirituali Ore 18,00 S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, meditazione, adorazione personale, compieta e Benedizione eucaristica. Lunedì 29 Gennaio la mattina Celebrazione delle lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione. Ore 9,00 – 12,00 Incontro “belli ma non bulli” con i ragazzi di quinta elementare nella sala parrocchiale. Ore 12,00 Adorazione con i bambini, i bambini islamici pregheranno nel salone con la loro guida. Nel pomeriggio Esercizi Spirituali Ore 18,00 S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, meditazione, adorazione personale, compieta e Benedizione eucaristica. Martedì 29 Gennaio si chiude la Settimana Eucaristica, la mattina Ore 8,30 Celebrazione delle lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e adorazione Ore 12,00 Adorazione con i bambini, i bambini islamici pregheranno nel salone con la loro guida. Ore 9,00 – 12,00 Incontro “belli ma non bulli” con i ragazzi della scuola secondaria di I grado nella sala parrocchiale. Nel pomeriggio Esercizi Spirituali Ore 18,00 S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, meditazione, adorazione personale e Benedizione Eucaristica.

Giuseppe Argese