A Latiano, i Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un pensionato 75enne del luogo, per lesioni personali, minaccia aggravata e insolvenza fraudolenta.

L’attività è scaturita dalla denuncia-querela presentata da un artigiano 52enne del luogo, dalla quale è emerso che, nel pomeriggio del 5 agosto scorso, l’uomo ha avvicinato la vittima, lamentando un lavoro non fatto a regola d’arte e dichiarando di non voler pagare la somma pattuita. Durante le rimostranze il pensionato ha minacciato l’artigiano con un coltello e, afferrandolo per i capelli, lo ha sbattuto contro il piantone della sua autovettura, procurandogli un trauma commotivo giudicato guaribile con una prognosi di 7 giorni.