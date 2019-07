La Legabasket ha diramato il calendario della regular season LBA Serie A 2019/20. Sono 17 le squadre al via, con un turno di riposo previsto per la Happy Casa in occasione della 9° giornata a/r del 17 novembre 2019 e 15 marzo 2020.

Esordio casalingo contro Cantù al PalaPentassuglia giovedì 26 settembre, prima trasferta prevista tre giorni dopo a Roma dell’ex coach Bucchi. Il calendario propone lo scontro all’ultimo turno contro la Vanoli Cremona, riedizione della scorsa finale di Coppa Italia, e il doppio turno casalingo consecutivo durante le festività natalizie del 26 e 29 dicembre contro Reggio Emilia e Treviso.

Questo il commento dell’allenatore biancoazzurro Frank Vitucci: “Non si può mai dire a priori se il calendario ci ha riservato un percorso più o meno agibile. Le situazioni, a maggior ragione con il mercato sempre aperto, possono cambiare da un momento all’altro e incontrare una squadra a inizio o fine del girone può variare di molto le carte in tavola. Per noi sarà importante valutare gli incroci con le gare di Champions League, il turno di riposo cade per esempio dopo la trasferta di Salonicco a novembre. Avremo partite estremamente importanti sin dalla partenza di stagione, dovremo farci trovare subito pronti”.

Ecco gli appuntamenti ufficiali della Happy Casa Brindisi.

1^GIORNATA

• ANDATA (26/09/2019) Happy Casa Brindisi – Acqua S. Bernardo Cantù

• RITORNO (12/01/2020) Acqua S.Bernardo Cantù – Happy Casa Brindisi

2^GIORNATA

• ANDATA (29/09/2019) Virtus Roma – Happy Casa Brindisi

• RITORNO (19/01/2020) Happy Casa Brindisi – Virtus Roma

3^GIORNATA

• ANDATA (06/10/2019) Happy Casa Brindisi – Germani Basket Brescia

• RITORNO (26/01/2020) Germani Basket Brescia – Happy Casa Brindisi

4^GIORNATA

• ANDATA (13/10/2019) A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi

• RITORNO (02/02/2020) Happy Casa Brindisi – A|X Armani Exchange Milano

5^GIORNATA

• ANDATA (20/10/2019) Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

• RITORNO (09/02/2020) Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Happy Casa Brindisi

6^GIORNATA

• ANDATA (27/10/2019) Pallacanestro Varese – Happy Casa Brindisi

• RITORNO (01/03/2020) Happy Casa Brindisi – Pallacanestro Varese

7^GIORNATA

• ANDATA (03/11/2019) Happy Casa Brindisi – Umana Reyer Venezia

• RITORNO (08/03/2020) Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi

8^GIORNATA

• ANDATA (10/11/2019) Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

• RITORNO (11/03/2020) Happy Casa Brindisi – Pallacanestro Trieste

9^GIORNATA

• ANDATA (17/11/2019) RIPOSO

• RITORNO (15/03/2020) RIPOSO

10^GIORNATA

• ANDATA (24/11/2019) Happy Casa Brindisi – Oriora Pistoia

• RITORNO (22/03/2020) Oriora Pistoia – Happy Casa Brindisi

11^GIORNATA

• ANDATA (01/12/2019) Dolomiti Energia Trentino – Happy Casa Brindisi

• RITORNO (29/03/2020) Happy Casa Brindisi – Dolomiti Energia Trentino

12^GIORNATA

• ANDATA (08/12/2019) Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

• RITORNO (05/04/2020) Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

13^GIORNATA

• ANDATA (15/12/2019) Segafredo Virtus Bologna– Happy Casa Brindisi

• RITORNO (11/4/2020) Happy Casa Brindisi – Segafredo Virtus Bologna

14^GIORNATA

• ANDATA (22/12/2019) Fortitudo Bologna – Happy Casa Brindisi

• RITORNO (13/04/2020) Happy Casa Brindisi – Fortitudo Bologna

15^GIORNATA

• ANDATA (26/12/2019) Happy Casa Brindisi – Grissin Bon Reggio Emilia

• RITORNO (17/04/2020) Grissin Bon Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi

16^GIORNATA

• ANDATA (29/12/2019) Happy Casa Brindisi – De’ Longhi Treviso

• RITORNO (19/04/2020) De’ Longhi Treviso – Happy Casa Brindisi

17^GIORNATA

• ANDATA (05/01/2020) Vanoli Cremona – Happy Casa Brindisi

• RITORNO (26/04/2020) Happy Casa Brindisi – Vanoli Cremona

Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma a Pesaro da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020, si concluderà domenica 5 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 26 aprile.

Per quanto riguarda i playoff la partenza è prevista per il 7 e 8 maggio mentre l’ultima data utile per l’assegnazione dello scudetto è il 12 giugno. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

Le date dei quarti, semifinali e finali verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

La finestra riservata alle squadre nazionali per le qualificazione agli Europei del 2021 è prevista da lunedì 17 febbraio a mercoledì 26 febbraio.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi