La Legabasket ha diramato il calendario della LBA Serie A 2020/21. La regular season avrà inizio il 27 settembre e si concluderà il 3 maggio.

La nuova stagione sportiva per la Happy Casa Brindisi comincia nel modo in cui si era conclusa la scorsa annata, interrotta causa Coronavirus. All’esordio in campionato i biancoazzurri faranno visita ai campioni in carica della Reyer Venezia, remake della finale di Coppa Italia 2020, ultima partita ufficiale disputata dalle due squadre risalente ormai a sei mesi fa. Turno natalizio in trasferta a Cremona il 27 dicembre, mentre la prima partita del 2021 si giocherà al PalaPentassuglia il 3 gennaio contro Trento. La doppia sfida con Milano programmata il 13 dicembre in Lombardia e l’11 aprile in Puglia.

Le finestre riservate alle squadre nazionali (la prima per la qualificazione agli Europei del 2021 a cui l’Italia è già qualificata, la seconda per i Mondiali del 2023) è prevista nella settimana da lunedì 23 novembre a martedì 1° dicembre mentre la seconda è in programma da lunedì 15 a martedì 23 febbraio 2021. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

Questo il commento dell’allenatore Frank Vitucci: “Sempre abbastanza complicato dare un giudizio a priori sul calendario. Per noi è certamente molto importante la combinazione tra le partite di Lega A e di Champions League, dovendo incastrare le trasferte in Italia e in Europa. L’inizio è senza dubbio ostile, dovendo esordire sul campo della Reyer Venezia, squadra collaudata e completa in ogni reparto. Ricominciamo da dove avevamo concluso, sperando che si possa finalmente tornare a parlare di basket giocato”.

Ecco gli appuntamenti ufficiali della Happy Casa Brindisi.

1^GIORNATA

ANDATA (27/09/2020) Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi

RITORNO (17/01/2021) Happy Casa Brindisi – Umana Reyer Venezia

2^GIORNATA

ANDATA (04/10/2020) Happy Casa Brindisi – Virtus Roma

RITORNO (24/01/2021) Virtus Roma – Happy Casa Brindisi

3^GIORNATA

ANDATA (11/10/2020) UNAHOTELS Reggio Emilia – Happy Casa Brindisi

RITORNO (31/01/2021) Happy Casa Brindisi – UNAHOTELS Reggio Emilia

4^GIORNATA

ANDATA (18/10/2020) Happy Casa Brindisi – De’ Longhi Treviso Basket

RITORNO (07/02/2021) De’ Longhi Treviso Bakìsket – Happy Casa Brindisi

5^GIORNATA

ANDATA (25/10/2020) Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi

RITORNO (28/02/2021) Happy Casa Brindisi – Allianz Pallacanestro Trieste

6^GIORNATA

ANDATA (01/11/2020) Happy Casa Brindisi – Fortitudo Lavoropiù Bologna

RITORNO (07/03/2021) Fortitudo Lavoropiù Bologna – Happy Casa Brindisi

7^GIORNATA

ANDATA (08/11/2020) Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

RITORNO (14/03/2021) Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna

8^GIORNATA

ANDATA (15/11/2020) Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi

RITORNO (21/03/2021) Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

9^GIORNATA

ANDATA (22/11/2020) Happy Casa Brindisi – Germani Brescia

RITORNO (28/03/2021) Germani Brescia – Happy Casa Brindisi

10^GIORNATA

ANDATA (06/12/2020) Happy Casa Brindisi – Acqua S.Bernardo Cantù

RITORNO (03/04/2021) Acqua S.Bernardo Cantù – Happy Casa Brindisi

11^GIORNATA

ANDATA (13/12/2020) A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi

RITORNO (11/04/2021) Happy Casa Brindisi – A|X Armani Exchange Milano

12^GIORNATA

ANDATA (20/12/2020) Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

RITORNO (14/04/2021) Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Happy Casa Brindisi

13^GIORNATA

ANDATA (27/12/2020) Vanoli Basket Cremona – Happy Casa Brindisi

RITORNO (18/04/2021) Happy Casa Brindisi – Vanoli Basket Cremona

14^GIORNATA

ANDATA (03/01/2021) Happy Casa Brindisi – Dolomiti Energia Trentino

RITORNO (25/04/2021) Dolomiti Energia Trentino – Happy Casa Brindisi

15^GIORNATA

ANDATA (10/01/2021) Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi

RITORNO (02/05/2021) Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese

