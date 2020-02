Una domenica da ricordare quella appena trascorsa, l’ennesima, che ha visto protagonisti ancora una volta gli atleti della Società Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi Novoli,chiamati a rappresentare i colori bianco azzurri nella prova di qualificazione regionale, valida per l’accesso alla fase nazionale di Open Assoluti che si svolgerà a Caorle a fine Marzo.

Nella spada femminile podio tutto brindisino, dove ha dominato e vinto Miriana Morciano, secondo posto per la sua compagna di squadra Chiara Maestoso e terzo per Chiara Spedicato, tutte e tre qualificate; per la stessa gara avevano partecipato anche Sofia Biscosi e Carla De Sicot.

Nella spada maschile invece sono saliti sul podio Mattia Ghidotti giunto 2° e Corrado Verdesca 3°, entrambi qualificato assieme a Pietro Rinaldi, (già qualificato in quanto facente parte del gruppo d’élite nazionale).

Soddisfazione immensa per i Tecnici della Società brindisina, che si conferma eccellenza della spada salentina e pugliese, prontissima ad affrontare le prossime sfide agonistiche in programma.