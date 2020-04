Si è tenuta, stamane, la riunione in videoconferenza con i Sindaci della provincia, convocata dal Prefetto, d’intesa con il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Direttore Generale della ASL, per fare il punto sulla situazione generale dell’emergenza epidemiologica in atto, sullo stato di attuazione delle misure poste in essere, nonché sulla rete sanitaria a tal fine predisposta.

Nel corso del confronto ha preso parte il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Ampio ed articolato il confronto non solo sulle tematiche di carattere sanitario ed organizzative, ma anche sulle misure che la Regione sta valutando, in termini di sostegno economico, per corrispondere ai bisogni delle famiglie in difficoltà e alle esigenze socio-economiche di soggetti fragili o divenuti vulnerabili in ragione della chiusura di molte attività economiche, anche a conduzione familiare.

Nella seconda parte dell’incontro sono intervenuti i Segretari Generali delle Organizzazione Sindacali, i quali hanno auspicato che si condividano congiuntamente i contributi che negli ambiti di rispettiva competenza possono essere forniti e che possono trovare un raccordo unitario con il coordinamento del Prefetto.

Il Prefetto, a conclusione dell’incontro, ha assicurato che seguiranno altri momenti di confronto, al fine di rafforzare la coesione istituzionale mai mancata e che è maggiormente richiesta dall’attuale momento.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI