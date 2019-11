In qualità di Segretario cittadino della Lega Salvini Premier Puglia Brindisi, in piena sinergia con il Segretario Provinciale avv. Lelio LOLLI ed il Responsabile Area Salento Sen. Roberto MARTI, dopo attenta e oculata valutazione politica, si è definito e conseguenzialmente nominato l’Esecutivo cittadino della città capoluogo.

Sono particolarmente e personalmente soddisfatto delle scelte compiute perché le nomine odierne sono il risultato di una impegnativa e preventiva fase di condivisione e concertazione che, come più volte ribadito dal nostro leader Matteo SALVINI, punta ad includere e non a escludere, che mette insieme l’esperienza politica e la gioiosità delle nuove generazioni.

Un giusto equilibrio tra esperienza maturata e professionalità, capacità e competenza, ma anche nuove risorse e tante altre figure professionali quali medici, architetti, imprenditori e giovani laureati che , pur senza ruolo partitico, daranno il loro qualificato contributo di crescita e proposta politica.

L’esigenza di nominare un esecutivo si rende necessaria e imprescindibile per affrontare al meglio l’attuale e delicata fase politica e che dovrà vedere necessariamente la LEGA, secondo partito in città alle ultime elezioni europee con il 24,43% ( 6.564 voti) e primo partito della provincia con il 27,31% ( 39.230 voti), attore protagonista e trainante dell’intero centro-destra locale.

Porto ed aeroporto, turismo e commercio, industria e imprenditoria, lavoro e giovani, legalità e sicurezza, temi che devono essere il fulcro dell’azione politica locale, regionale e nazionale, una politica virtuosa che diventa strumento e non fine per lo sviluppo del territorio.

Siamo tutti consapevoli, io in primis, che ci attende un lavoro duro, coraggioso ed ambizioso, che possa determinare entusiasmo, passione ed impegno; occorre una decisa correlazione con la realtà sociale, aumentare la nostra credibilità verso il mondo giovanile e il sistema lavoro, traducendo ogni istanza in una occasione di dialogo e di incontro.

Ecco perché, per noi, la dialettica politica viene intesa non come terreno di scontro, ma come attuazione della democrazia, e che vede come corollario l’apertura ad ogni novità, ad ogni interrogativo e ad ogni suggerimento della società.

Da ultimo, con sincera e profonda gratitudine, all’esecutivo appena nominato rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, nella certezza e indiscussa consapevolezza che “collaborazione, rispetto e trasparenza” saranno gli elementi valoriali portanti del nostro futuro, e mi auguro soddisfacente, lavoro di squadra.

Entrano a far parte dell’esecutivo:

avv. Cosimo DE MICHELE- Segretario cittadino LEGA SALVINI Premier Puglia

avv. Fernando DE GIOSA- componente

Ing. Valerio DEL GROSSO “

Dott. Mario CRISCUOLO “

Sig. Mimmo ROSSINI “

Sig. Alessandro TATEO “

Sig. Francesco FUNTO’ “

avv. Enzo GALLONE “

Dott. Massimo MEVOLI “

Sig. Mino CONSTABILE “

Sig.ra Lidia PENTA “

Sig.ra Loredana MEVOLI “

avv. Paolo D’AMICO “

avv. Lelio LOLLI- Segr. Provinciale Brindisi LEGA SALVINI Premier Puglia

Sig. ra Ilaria ANTELMI- componente esecutivo regionale LEGA SALVINI Premier Puglia

Sig. Ercole SAPONARO- Vice Segr. Provinciale Brindisi LEGA SALVINI Premier Puglia

avv. Cosimo DE MICHELE

Segretario cittadino Brindisi-LEGA Salvini Premier