Il Leo Club Virgilio Brindisi e il Lions Club Brindisi organizzano un concerto natalizio di solidarietà, con brani di grandi classici per pianoforte e con la recitazione di versi e di gradevoli pensieri.

Giovedì 20 dicembre 2018, alle ore 18:00, presso il Salone dell’ex Convento di Santa Chiara di Brindisi, la pianista M. Rossella Pascariello, diplomatasi al Conservatorio Tito Schipa di Lecce e militante nelle file del Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera, eseguirà brani di J.S. Bach, F: Chopin, A. Kachaturian, C. Debussy e Albeniz.

I vari brani saranno intervallati da versi e pensieri di Pirandello e Mickiewicz nella recitazione del professor Vito Pascariello, già noto per le sue indiscutibili doti teatrali e qualità interpretative.

Uno spettacolo, dunque, all’insegna della buona e tradizionale musica classica e del buon teatro.

Il ricavato della serata servirà a finanziare la scuola “cani guida” di Limbiate, che istruisce dei cani a diventare “guide qualificate” per i non vedenti (Clicca qui per maggiori info).

Per informazioni sull’evento rivolgersi visita il nostro evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/532788880551050/