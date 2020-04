In questo periodo di Emergenza Coronavirus in cui le restrizioni del governo impongono di restare in casa, lo svolgimento di una regolare attività motoria è fondamentale per la salute in quanto contribuisce a mantenere il benessere psico-fisico aiutando a scaricare tensioni e stress.

A questo proposito il maestro Carmine Iaia, fondatore della Boxe Iaia Brindisi intende regalare a tutta la cittadinanza, lezioni gratuite on-line per tenersi in forma attraverso esercizi ed allenamenti adatti a uomini, donne e bambini di tutte le età. Le video lezioni saranno caratterizzate soprattutto da esercizi di ginnastica a corpo libero, addominali, posizione di guardia del pugilato e quanto utile a svolgere attività fisica tra le mura domestiche magari con il coinvolgimento di tutta la famiglia.

Le lezioni, che potranno essere seguite iscrivendosi al gruppo facebook “Distanti ma uniti Boxe Iaia”, si terranno tre volte a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 a partire dal 20 aprile 2020.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare il maestro sul profilo facebook Carmine Iaia Boxe Iaia, sulla pagina Instagram Boxe Iaia, o tramite contatto WhatsApp al numero 3479428957.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per Boxe Iaia Brindisi