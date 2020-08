Linda Manca, giovane studentessa di brindisi è stata nominata “Miss Summer Salento 2020 Carovigno”.

Anche il secondo evento della stagione 2020 si è svolto in forma strettamente riservata lo scorso 31 luglio presso una nota struttura ricettiva di Carovigno (Br).

In scena sono andate 20 ragazze ragazze esibendosi in 4 uscite moda, elegante, casual e due in bikini per una serata condotta magistralmente dal Giornalista Nico Lorusso

Insieme a Linda sono state elette altre otto ragazze che accederanno alla finale.

Marika Stano di Brindisi

Domenique Leo di Brindisi

Carolina Chirico di San Vito dei Normanni (Br)

Alessia Bono di Brindisi

Rebecca Spalluto di Squinzano (Le)

Martina Volpe di Brindisi

Marika Argentieri di Carovigno

Vittoria Morga di Fasano (Br)

Mentre una fascia speciale è stata consegnata dal fotografo ufficiale dell’evento Giuseppe Bello Roma “Miss Summer Salento 2020 Art. Photografy” a Laura Basile di Carovigno (Br) facendola accedere direttamente in finale.

Il Concorso continua attraverso diversi interventi nelle principali luoghi caratteristici pugliesi fino a giungere alla semifinale prevista a fine mese e successivamente alla finale che decreterà la vincitrice della stagione 2020 che porterà il titolo fino alla prossima bella stagione 2021.