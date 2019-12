L’Olympique Ostuni incassa una sconfitta nell’ultima partita stagionale del 2019. I ragazzi del presidente Andriola, si arrendono nel finale al Canosa che vince per 6-2. Buona la prova per i gialloblù che già nei primi minuti passano in vantaggio con Salamida. La partita resta equilibrata per tutto il primo tempo che termina sul 2-2.

Nel secondo tempo il Canosa viste le rotazioni ridotte degli ospiti si impone per 6-2.

“Abbiamo fatto un’altra grande prestazione – ha dichiarato mister Vito Basile al termine della gara – abbiamo pagato sicuramente nelle rotazioni, siamo stati in partita fino a quattro minuti dalla fine. Sono soddisfatto ma mi auguro che il prossimo futuro sia più roseo, nonostante oggi abbiamo sotto di noi in classifica al giro di boa quattro formazioni, siamo al momento fuori dalla zona calda della retrocessione. Adesso aspettiamo qualche regalo di Natale dalla dirigenza per concludere al meglio questa stagione, con questo colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti i sostenitori, ai tifosi ed alla società di buone feste nella speranza che il 2020 sia un anno migliore di quello che si sta concludendo”.

Nella dodicesima giornata del campionato under di serie B, bella prova dei ragazzi di coach Bagnulo che hanno battuto al pala Gentile il Bernalda per 6-2. Una bella soddisfazione per la società che si pone come obiettivo quello di creare un settore giovanile con talenti locali per rinforzare il sodalizio del presidentissimo Daniele Andriola.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Olympiue Ostuni