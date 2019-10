Tanto divertimento e una sana merenda. Simpatica iniziativa a Brindisi, lunedì 28 ottobre, a partire dalle ore 10.00.

Nella sede della condotta Slow Food Brindisi, in via Felice Carena, nel quartiere Sant’Elia si terrà la “Vendemmia Sociale” organizzata dalle aziende agricole Pugliese Velia e Cuppone Giuseppina che da anni operano sul territorio per recuperare i valori e le tradizioni di un tempo, in particolare quelli legati alla vita contadina e al cibo salutare e genuino.

Protagonisti saranno i ragazzi delle associazioni AIPD, Oltre l’Orizzonte ed Eridano di Brindisi e quelli della Cooperativa Alba Onlus di Mesagne che impareranno come si trasforma l’uva in vino secondo il metodo tradizionale e che avranno modo di fare merenda come la si faceva una volta.

All’ iniziativa sono stati invitati a partecipare il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il sen. Dario Stefano e il Legale Rappresentante di Slow Food Puglia, Marcello Longo.

Sarà un momento di condivisione e di grande partecipazione per gli ospiti delle associazioni che prenderanno parte all’evento, ragazzi che avranno la possibilità di imparare e di trascorrere una mattinata all’aperto all’insegna del sano divertimento.