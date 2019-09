Lunedì 30 settembre, in occasione della chiusura della mostra fotografica “Punti di fuga” di Giuseppe Pavone, presso la sala mostre (secondo piano) di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi in via Duomo a partire dalle ore 18,30 sarà effettuata la proiezione di tutte le foto pubblicate nel libro edito da edizioni di pagina.

Sarà presente l’autore che descriverà come nascono queste immagini che raccontano il paesaggio italiano osservato dai finestrini dei treni delle Ferrovie dello Stato.

La mostra è aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,30 alle ore 20,30.