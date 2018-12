LETTERA APERTA DEL MOVIMENTO +39 A PREFETTO E QUESTORE DI BRINDISI

Egregio Sig. Prefetto di Brindisi, Egregio sig. Questore di Brindisi, il Movimento +39, in nome e per conto di numerosi cittadini di Brindisi che, a tal proposito, hanno contattato il nostro movimento in forma privata, manifestando timori e perplessità, con la presente lettera aperta vogliono richiamare la Vostra attenzione sull’annosa questione dei parcheggiatori abusivi in Città, in particolar modo nei pressi del parcheggio del Centro Commerciale “Le Colonne” sito in Brindisi all’imbocco della Strada Statale 7 per Taranto.

In virtù del c.d. Decreto Sicurezza, entrato in vigore e tramutato in legge già da diverse settimane, che prevede la modifica dell’articolo 7, comma 15 – bis, del Codice della Strada, e con il quale vengono inasprite le pene nei confronti dei parcheggiatori abusivi, con una riduzione delle sanzioni pecuniarie ma l’introduzione della pena detentiva in caso di recidiva, ci permettiamo di chiedere, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, un maggior controllo sul territorio, ribadendo la situazione di particolare disagio che si è creata proprio nel parcheggio del suddetto Centro Commerciale, dove, senza soluzione di continuità, durante tutto l’arco temporale di apertura quotidiana dell’ipermercato e della annessa galleria, decine di questuanti, prevalentemente immigrati di origine africana, indicano ai conducenti delle autovetture parcheggi liberi per poi, una volta che questi ultimi scendono dalle proprie vetture, chiedere con insistenza qualche moneta, con atteggiamenti che sfociano, talvolta, anche nell’accattonaggio molesto, reato, questo, reintrodotto proprio dal suddetto Decreto Sicurezza, prendendo di mira più frequentemente e con più insistenza donne sole o con bambini.

Vale ancora una volta il motto “prevenire è meglio che curare” dal momento che non è da escludersi che, così come già accaduto, queste condotte possano sfociare in comportamenti violenti sia nei confronti degli automobilisti, sia tra i parcheggiatori stessi (rammentiamo ancora la vicenda accaduta pochi mesi addietro, lo scorso aprile, quando, proprio a “Le Colonne”, una lite tra parcheggiatori, probabilmente per questione di “spartizione” dei parcheggi, è sfociata in un fatto di sangue, anche alla presenza di numerosi clienti).

Leandro Occhilupo, Presidente Movimento +39

Simone Caputo, Vice Presidente Movimento +39

Massimo Ciullo, fondatore Movimento +39