Di seguito al comunicato stampa del 02 gennaio u.s. relative alle avverse condizioni metereologiche emesse dalla Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile, che stanno interessando l’intero territorio della provincia di Brindisi con precipitazioni anche a carattere nevoso, il Prefetto di Brindisi ha disposto, con provvedimento in data odierna, il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sulle strade statali e provinciali dalle ore 00:01 del 4 gennaio 2019 fino a cessata esigenza, salvo rivalutazione sulla base di un costante monitoraggio in relazione all’evolversi delle condizioni metereologiche.

Sono esclusi dal divieto, in particolare, purché muniti di equipaggiamento invernale (catene a bordo o pneumatici invernali) gli automezzi che trasportano derrate alimentari e altri prodotti deperibili ed i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio.

Tutti i veicoli di qualunque tipologia, non rientranti nel divieto sopra elencati, in transito su tutte le strade extraurbane della provincia, dovranno essere equipaggiati con pneumatici invernali o catene a bordo.

Per informazioni relative alla viabilità in provincia di Brindisi è contattabile la Sala Operativa Polstrada al numero 0831-543501.