ll Calendario Letterario dell’Avvento della Caffetteria Letteria Nervegna prosegue con la gradita presenza di M. Antonio Gallo che, il 12 Dicembre alle ore 18.30, presenterà il suo libro “Dentro/fuori : carcere e dintorni”. La moderazione dell’incontro con l’autore sarà affidata alla giornalista Anna Consales.

M. Antonio Gallo è fondatore della compagnia del Teatro delle Pietre , con Fabrizio Cito. La compagnia ha gli scopi di promozione, ricerca, e formazione della cultura. L’elemento fondante dell’idea è quello della importanza del “fuori” dagli spazi teatrali cioè della possibilità di espressione del teatro anche fuori dal teatro stesso. Sono infatti sufficienti per il teatro, sostengono i fondatori , due fattori : l’ascolto ed il racconto. In particolare , il progetto “Carcere e dintorni” ha previsto la creazione di laboratori di scrittura e teatro nella Casa Circondariale di Brindisi, con la messa in scena di spettacoli con detenuti ed attori.

La partecipazione all’incontro letterario è libera.