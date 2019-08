“ANDY IN CITTÀ: FUORI E DENTRO IL BORGO”

Il fascino e la saggezza dei racconti popolari, animati con disegni inediti ed originali, torneranno ad essere narrati nel Giardino del Museo Diocesano di Ostuni.

A partire da martedì 6 agosto 2019, per tre martedì consecutivi (il 13 e il 20 agosto 2019), il Giardino, noto come “Giardino dei Vescovi”, si aprirà ai bambini ed alle loro famiglie con Favole in Giardino – I Racconti della Città Bianca.

L’evento, proposto da M’Arte Turismo e ideato dall’Associazione Ar.Tur in collaborazione con il Museo Civico di Ostuni, condurrà grandi e piccoli nel mondo dei racconti popolari, avvalendosi di metodi di narrazione antichi ma sempre appassionanti.

I bambini e i loro accompagnatori saranno invitati a trascorrere un pomeriggio divertente e creativo, durante il quale le tradizionali fiabe della città di Ostuni prenderanno vita con i disegni e la voce di Maria Concetta Velardi, che si avvarrà dell’antica arte del Kamishibai (teatrino di immagini di tradizione giapponese).

Il racconto sarà seguito da un laboratorio creativo, che consentirà ai bambini di liberare la loro fantasia e rivivere da protagonisti l’esperienza del racconto animato.

Mercoledì 7 agosto torna la visita esperienziale “Andy in Città, fuori e dentro il borgo” che nel mese di luglio ha incontrato l’entusiasmo dei visitatori. La visita ci conduce alla scoperta del borgo settecentesco di Ostuni fino alla mostra di Andy Warhol in Palazzo Tanzarella.

Il primo appuntamento di “Favole in Giardino” si svolgerà martedì 6 agosto alle ore 18 ad Ostuni (BR), presso il Giardino del Museo Diocesano, in “Piazza Cattedrale”.

Il primo appuntamento del mese di Agosto di “Andy in Città, fuori e dentro il borgo” sarà mercoledì 7 agosto alle ore 17:30 con partenza dalla Chiesa dell’Annunziata di Ostuni.

E’ gradita la prenotazione ai numeri 329 1668064; 347 5247152.