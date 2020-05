Chiunque abbandoni guanti e mascherine di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o li disperda nelle campagne rischia una sanzione da 500 a 5.000 euro. L’ordinanza sindacale del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, contro un fenomeno diffuso soprattutto in prossimità di supermercati e punti vendita, richiama il corretto smaltimento di dispositivi che deve avvenire – così come indicato dall’Istituto superiore della sanità – con le modalità previste per i rifiuti indifferenziati. L’avvolgimento preventivo degli stessi deve essere effettuato in uno o più sacchetti di plastica che devono risultare ben chiusi prima di essere riposti nel contenitore per il conferimento.

A garanzia del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di decoro urbano si procederà con l’intensificazione dei controlli da parte degli agenti di Polizia locale anche in borghese – con l’applicazione delle relative sanzioni previste da apposito regolamento – rivolti ai proprietari o possessori di cani che non avranno provveduto alla raccolta delle deiezioni dei propri anima