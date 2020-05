“Doniamo insieme” a Mesagne in via Brindisi snc, presso il centro medico Apulia Diagnostic, mercoledì 13 maggio dalle 8 alle 12,

ci sarà un’autoemoteca attrezzata per effettuare il prelievo venoso, messa a disposizione di chi vorrà donare in tutta tranquillità anche in questo periodo complicato segnato dal Coronavirus.

La giornata è promossa da “Avis territoriale Mesagne” con la collaborazione di Apulia Diagnostic e Fondazione San Giorgio.

Donare sangue è un gesto importantissimo, in questi giorni ancor di più perché si accingono a ripartire le attività chirurgiche e quindi la richiesta di sacche aumenterà.

Donare inoltre è un gesto che vale doppio, perché salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore. L’associazione infatti invierà, ai donatori il referto con i risultati delle previste analisi cliniche, occasione utile per un check-up del proprio stato di salute.

Si ricorda che per poter donare sangue bisogna essere maggiorenni (non avere più di 65 anni) e godere di buona salute.

A tutti i donatori, al termine della donazione sarà offerta la colazione.

La prenotazione è obbligatoria per evitare assembramenti e la si può fare chiamando il numero 3357437343.

#escosoloperdonare

Apulia Diagnostic srl