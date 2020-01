Lello Arena arriva in Puglia con Miseria e Nobiltà firmato dalla regia di Luciano Melchionna.

Perfetto erede di quella maschera tra le maschere che appartiene a Eduardo Scarpetta e ai suoi epigoni, Lello Arena sarà il 15 gennaio al Teatro Comunale di Mesagne (ore 21) per la stagione 2019_2020 del Comune di Mesagne.

Quella che verrà portata sui palchi da nord a sud della puglia è un’opera comica per anime compatibili con la risata, in attesa del miracolo. ‘E cos’è il teatro se non il luogo dove il miracolo può manifestarsi?’ Tutto vive di nuovo e chissà che il sogno presto diventi realtà. Intanto, signore e signori, godiamoci le gesta goffe ed esilaranti di chi inciampa tra ‘miseria e…miseria’.

SCHEDA DELLO SPETTACOLO

Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

Lello Arena

MISERIA E NOBILTÀ

di Eduardo Scarpetta / adattamento a cura di Lello Arena e Luciano Melchionna / ideazione scenica Luciano Melchionna / scene Roberto Crea / costumi Milla / musiche Stag / assistente alla regia Ciro Pauciullo

con Maria Bolignano, Luciano Giugliano, Giorgia Trasselli e con Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Alfonso Dolgetta, Sara Esposito, Carla Ferraro, Irene Grasso, Fabio Rossi

regia LUCIANO MELCHIONNA

Miseria e nobiltà. Miseria o nobiltà? Una cosa è certa, l’una non esisterebbe senza l’altra, così come il palazzo signorile, affrescato e assolato, non starebbe in piedi senza le sue fondamenta buie, umide e scrostate. Un perfetto ecosistema: senza un solo elemento, crolla l’intera ‘architettura’. In uno scantinato/discarica, mai finito e mai decorato, dovesi nascondono istinti e rifiuti, tra le ceneri della miseria proliferano e lottano per la sopravvivenza ‘ratti’ che presto, travestiti da ‘cani o gatti’, sgomiteranno per salire alla luce del sole. Sono personaggi che trascinano i propri corpi come fantasmi affamati di cibo e di vita. ‘Ombre si dice siano, queste maschere, ombre potenti’ in bilico tra la miseria del presente e la nobiltà della tradizione, intesa come monito di qualità e giusto equilibrio. In un pianeta dove i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri, non ci resta che… ridere. E qui Lello Arena giunge perfetto erede di quella maschera tra le maschere che appartenne a Eduardo e ai suoi epigoni.

INFO

Mesagne

Teatro Comunale

Via Federico II di Svevia

Tel. 0831.776691

Comune di Mesagne / Ufficio Cultura

Via Castello, 10 / 0831.776065

teatro@comune.mesagne.br.it