Si terrà mercoledì 26 dicembre 2018, alle ore 19, la XXIII edizione del Concerto di S. Stefano, serata di Solidarietà, presso la chiesa Matrice – S. Maria della Neve in via SS. Crocifisso a Latiano.

L’associazione Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura e la Parrocchia S. Maria della Neve è lieta di ospitare tutta la cittadinanza per condividere, per mezzo della musica, uno dei più nobili intenti della manifestazione, quale è la solidarietà. Ospiti della serata il gruppo di musica popolare Jazzabanna con Ninna nanna ninna nonna, canti, storie e leggende del sud Italia.

Per maggiori info:

Pro Loco Latiano 0831 721096

prolocolatiano@libero.it;

Pagina Facebook: Proloco Latiano