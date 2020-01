A più di un anno di distanza dall’approvazione dei decreti sicurezza si pone la necessità di approfondire le conseguenze di tali disposizioni sia dal punto di vista delle problematiche giuridiche che attraverso le testimonianze di operatori del territorio brindisino che quotidianamente si ritrovano a dover fare fronte lungaggini burocratiche e interpretazioni sempre più restrittive degli stessi decreti.

Per questo motivo il Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose della provincia di Brindisi e l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Brindisi organizzano per mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo Nervegna (via Duomo, 20), un incontro pubblico dal titolo “Un’accoglienza critica – confronto a un anno dall’approvazione dei decreti sicurezza”.

Le criticità della legge riguardano principalmente le possibilità di realizzare un percorso inclusivo per gli immigrati producendo di fatto emarginazione e ghettizzazione con notevoli perplessità sul piano della tutela dei diritti delle persone.

Come ribadito dal Forum nazionale per Cambiare l’Ordine delle Cose si vuole concentrare l’attenzione sull’assenza di un regime di visti regolari che costringe ad uscire dal proprio paese di origine in preda a traffici, soprusi, violenze ed estorsioni e sull’appiattimento della condizione giuridica di chi vien così immesso genericamente nel canale che afferisce la protezione internazionale e che in questo anno ha visto peggiorare i servizi, dall’assistenza nella fase di richiesta asilo alle possibilità di inserimento nel tessuto socioeconomico italiano ed europeo.

Il programma dell’incontro è così strutturato: dopo i saluti dell’assessora ai Servizi sociali del Comune Isabella Lettori ci sarà l’intervento di Giovanna Cavallo, supervisore legale e coordinatrice del Forum Nazionale per Cambiare l’Ordine delle Cose. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti di enti e associazioni che fanno parte del Forum territoriale. Modera il giornalista Salvatore Vetrugno. Durante l’incontro saranno raccolte le firme per la campagna nazionale “Io accolgo” per l’abrogazione dei decreti sicurezza.