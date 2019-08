La legge n. 13 del 09.01.1989, recante le “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prevede la concessione di contributi in favore di soggetti con disabilità, a fondo perduto, per la realizzazione dei lavori di adeguamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Gli interventi possono riguardare: le persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche; coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori; le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell’immobile o parente, allo scopo di adattare l’alloggio in cui risiede la persona disabile; i condomini ove risiedano soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni.

Si informa che la domanda per l’ottenimento del contributo – relativamente all’anno 2019 – dovrà pervenire entro il 30 settembre 2019. La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata in marca da bollo e indirizzata al Sindaco del Comune di Mesagne. I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e/o sul sito istituzionale del Comune di Mesagne (www.comune.mesagne.br.it).

Alla stessa devono essere allegati il certificato medico attestante l’handicap e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 art.46) dalla quale risulti che tali opere non sono esistenti né in corso di esecuzione.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali-Palazzo Piazzo sito in Via Castello, 10-tel. 0831/776065.