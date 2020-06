A partire da domani – venerdì 26 giugno – con ordinanza dirigenziale sono state previste limitazioni, valide fino al prossimo 20 settembre, alla circolazione e sosta nel Centro storico e in via Granafei, lungo il tratto che interessa la Villa comunale. E’ stata istituita la zona a traffico limitato all’interno dell’area delimitata da via Federico II Svevo, Piazza Vittorio Emanuele II, via Manfredi Svevo e Piazza Garibaldi. Tutti i giorni è previsto divieto di circolazione per qualsiasi tipo di veicolo a motore, dalle ore 19.30 all’1.30, ad eccezione delle seguenti deroghe: veicoli intestati a persone che risiedono nella zona a traffico limitato, sia residenti anagrafici che dimoranti, cioè coloro che risultano locatari di immobili; veicoli di soccorso, polizia ed emergenza, carro attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva; veicoli intestati a medici di base che registrano assistiti nella zona.

E’ previsto il divieto di sosta dalle 19.30 all’1.30 nella piazze IV Novembre e Criscuolo, in via Albricci. Negli stessi orari è previsto il divieto di circolazione nella zona pedonale individuata tra via Castello, piazza Orsini del Balzo, piazza IV Novembre, piazza Criscuolo e via Albricci, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, per ragioni documentabili e di carattere eccezionale la cui circolazione è subordinata all’esibizione del permesso o documento autorizzativo. La chiusura al traffico veicolare è disposta anche dall’ingresso di Porta Grande e fino a via Federico II, in cui è previsto il divieto di sosta fino al numero civico 48.

Divieto di transito e sosta anche in via Granafei con deroga per velocipedi, veicoli di emergenza e delle Forze dell’Ordine; per i veicoli dei residenti e conduttori di locali, limitatamente al transito finalizzato all’ingresso dei veicoli nei garage e sosta limitata a 15 minuti per i veicoli dotati di regolare permesso rilasciato dal locale comando di Polizia municipale. Negli ultimi 30 metri del tratto di strada di via Granafei è previsto un parcheggio riservato a cicli e motocicli su entrambi i lati del senso di marcia.