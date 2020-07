Nell’ambito del percorso utile a garantire l’adozione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche – nel rispetto delle linee guida regionali adottate con delibera di Giunta regionale n.1062 del 18 novembre 2019 – da martedì 7 luglio l’Amministrazione comunale di Mesagne promuove un calendario partecipato di appuntamenti con il mondo dell’associazionismo, a partire dalle organizzazioni che si occupano di disabilità e mobilità sostenibile. Si tratta del primo incontro informativo che si svolgerà alle ore 18 nell’Auditorium del Castello comunale.

Come ha ricordato il sindaco Toni Matarrelli, “lo scorso dicembre, Mesagne ha ottenuto un finanziamento regionale di 5 mila euro che, sommati alla quota stanziata da fondi comunali, serviranno a dotarsi dell’importante strumento urbanistico, nell’intento di rendere la città il più possibile accessibile ed inclusiva”. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che sono interessati, che dovranno prenotarsi inviando una comunicazione a politichesociali@comune.mesagne.br.it oppure telefonando allo 0831.776065 dalle ore 9 alle ore 13 al fine di consentire la previsione delle misure di distanziamento sociale.

“Il lavoro propedeutico alla definizione del Peba prevede due percorsi, uno interno, che coinvolge i tecnici comunali espressione dei diversi settori interessati; uno esterno, finalizzato al coinvolgimento delle diverse realtà che intendono garantire il proprio contributo, prevedendo l’attivazione di strumenti utili allo scopo”, ha spiegato il consulente politico all’attuazione del PEBA, Antonio Calabrese. L’Amministrazione comunale si attiverà per comunicare gli spazi in cui saranno forniti informazioni sul Piano contro le barriere architettoniche e che potranno essere utilizzati per segnalare e richiedere la rimozione delle stesse.