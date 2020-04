Come annunciato nei giorni scorsi, l’attività di controllo del territorio da parte dei Vigili urbani di Mesagne prosegue in questi giorni di festa con particolare intensità, interessando le vie del centro urbano, gli accessi alla città, le aree di residenza estiva. La città è apparsa deserta durante i turni di vigilanza effettuati dal personale in servizio – prolungati con l’obiettivo di far rispettare le misure per contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 – nell’azione congiunta effettuata con le Forze di Polizia e Carabinieri.

“La speranza fondata è che questa Pasqua anomala, questa Pasquetta diversa rispetto a quelle che sono le nostre abitudini, possano rappresentare uno degli ultimi sacrifici ai quali siamo chiamati”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli. Anche a Pasquetta, tutti gli esercizi commerciali, quindi anche le panetterie e i supermercati, resteranno chiusi al pubblico cosi come stabilito dall’ultima ordinanza sindacale e regionale.

“I cittadini mesagnesi hanno recepito con grande senso di responsabilità il divieto di compiere spostamenti non giustificati da comprovate ragioni”, ha spiegato il responsabile di Polizia municipale, Teodoro Nigro. Nel frattempo, si sta continuando a prestare molta attenzione alla sanificazione dei veicoli di servizio ed agli ambienti di lavoro del locale comando dei Vigili. I cicli di disinfezione dei mezzi e degli spazi sono settimanali.