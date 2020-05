I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli hanno tratto in arresto un 48enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale. In particolare, nella mattinata di ieri, l’uomo presso l’abitazione di residenza ha minacciato di morte e inveito contro la madre convivente 72enne. Gli accertamenti hanno evidenziato che i maltrattamenti , consistenti in minacce, ingiurie e aggressioni, anche nei confronti del fratello 45enne, proseguono ininterrottamente da circa tre anni. Nel medesimo contesto, il 48enne ha anche minacciato e inveito contro i militari intervenuti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Brindisi.