L’estate mesagnese continua. Sabato 7 settembre – nell’Atrio del Castello alle ore 20,30, nell’Auditorium in caso di maltempo – il programma promosso dall’Amministrazione comunale ospiterà l’iniziativa “Misciagni: fatti, culacchi, poesie canzoni alli pizzuli”, una serata con Emanuele Castrignanò e “La compagnia group”. Un viaggio nel passato, reso ancor più gradevole dalla buona musica, con il pregevole obiettivo di far conoscere verità e valori della storia cittadina. Con incedere leggero di versi e note, il poeta mesagnese racconterà fatti, fantasie, caricature di personaggi senza età e senza tempo. Il gruppo musicale che accompagnerà le letture sarà composto da: Gianni Manca alla chitarra, Diego Mangia al basso, Vincenzo Carriero alla batteria, Vincenzo Gatto alle tastiere; Chiara Gatto, Stefania Salamina e Marco Massaro le tre voci. Saranno ospiti della serata Angelo Guarini e Rino Carparelli.

“E’ una serata all’insegna dell’allegria e dell’amore per Mesagne” ha dichiarato Castrignanò. Emanuele, sindacalista in pensione e cultore del vernacolo mesagnese, vanta una produzione di raccolte originali – che spaziano per tematiche e varietà umana raccontata – e una innata capacità di rievocare ricordi, scatenare risate, suscitare emozioni. L’ingresso è gratuito.