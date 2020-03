L’Istituto Superiore della Sanità ha stabilito che le persone in quarantena (cioè oggetto di ordinanza, non quelle in isolamento volontario) è necessario conferire i rifiuti tutti come indifferenziati. Anche per questo l’amministrazione comunale, coadiuvata da Ecotecnica che gestisce il servizio, ha aggiunto la giornata di giovedì per il ritiro di questa tipologia di rifiuto.

Si specifica però che le persone in quarantena devono utilizzare le proprie pattumelle per conferire, mentre quelle che utilizzano contenitori condominiali devono lasciare i loro rifiuti fuori da questi al fine di garantire ogni dovuta precauzione per evitare il contagio da Covid-19.