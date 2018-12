Musica e colore. Il Natale della città entra nel vivo e la rassegna «Le Luci di Brindisi», promossa dal Comune e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, interpreta lo spirito della festa con due iniziative “on the road”: si comincia lunedì 17 dicembre, alle ore 18, con le note itineranti della «BeDixie – dixieland jass band», in cammino tra il rione Commenda e le vie del centro storico. Un viaggio musicale che attraversa un immaginario colmo di bellezza e passione.

Lo stile Dixieland della New Orleans degli anni Venti è un’ispirazione forte che si mescola a un percorso fatto di locomotive sbuffanti, bottiglie mezze vuote, tabacco stagionato e lo strumento sempre al fianco, come il migliore amico. Perché quando la festa comincia, la musica deve essere quella giusta. La formazione, fatta di giovani e talentuosi musicisti in divisa dixieland, trova la sua massima espressione per strada in puro stile marching-band. Un intreccio polifonico, uno sviluppo armonico collettivo che asseconda il mood natalizio con un repertorio che risuona da lontano: dal jazz delle origini di New Orleans fino allo swing, volando nel tempo e nelle musiche del mondo fino alle fanfare balcaniche. La band vanta partecipazioni in festival di rilievo nazionale e internazionale: dalla rassegna «Bande a Sud» nella quale ha aperto il concerto di Renzo Arbore al «Locomotive Jazz Festival», fino al «Ballarò Buskers Festival» di Palermo. La «Bedixie» è formata da Simone Stefanizzi (tromba), Dario Stefanizzi (clarinetto), Christian Bevilacqua (trombone), Gianluca Ria (sousaphone) e Alberto Stefanizzi (drums).

Si arriva a martedì 18 e mercoledì 19 dicembre: l’appuntamento è sui corsi (da piazza Cairoli fino a corso Garibaldi) a partire dalle 18:30 con l’invasione gioiosa e colorata di mascotte e personaggi Disney. Una sfilata festosa dedicata ai più piccoli, che potranno vedere e incontrare dal vero i personaggi dei cartoon preferiti. La parata «Street Magic Fantasy» si prepara a portare per le vie del centro una carovana di supereroi, principesse e miti della tv e dei fumetti, in tutto venticinque tra cui Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Cenerentola, Biancaneve, Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk, la Bella e la Bestia, Peter Pan e Trilly, che sfileranno e balleranno con una street band al seguito, per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione per ritrovarsi poi tutti insieme in piazza per scattare i selfie-ricordo. Grandi e bambini saranno proiettati in un clima di festa, mentre i personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera di allegria e divertimento.

Programma completo «Le Luci di Brindisi» su goo.gl/jWQCdx