Il Direttore del servizio igiene alimenti e nutrizione dell’ASL di Brindisi, ha emesso ordinanza con la quale ha disposto la sospensione immediata dell’attività di deposito di vini non autorizzata svolta all’interno di un’azienda vitivinicola di Ostuni. L’ordinanza è stata emessa a seguito di una verifica ispettiva condotta da personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto.

Nella circostanza è stata accertata l’attivazione di un deposito di attrezzi agricoli, all’interno del quale era stato ricavato uno spazio utilizzato come deposito di vino imbottigliato. In particolare riguardo al deposito, è stata rilevata l’assenza della registrazione dell’ attività alimentare che non è risultata censita nella planimetria allegata alla D.I.A. sanitaria.

Il valore della struttura ammonta a 100.000,00€.